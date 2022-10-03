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В Барнауле полицейские задержали мужчину с героином на 20 млн рублей

Главная В России
Красноярск
15:00 3 Октября 2022
общество, наркотики, инстранцы, полиция
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В Барнауле задержали жителя другой страны, у которого нашли героин на 20 млн рублей. 

По данным сотрудников УФСБ мужчина проживал в городе по трудовому патенту и в сентябре этого года собирался сбыть крупную партию наркотиков. Чтобы узнать правдива ли информация был проведен эксперимент, в ходе которого задержанный сначала продал пробную партию запрещенных веществ, а затем 976 граммов. После продажи злоумышленника задержали. 

Поле задержания полицейские обыскали место жительства мужчины и изъяли наркотические вещества общей массой 4 килограмма. 

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере".

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

 

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