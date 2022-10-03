В Барнауле полицейские задержали мужчину с героином на 20 млн рублей

В Барнауле задержали жителя другой страны, у которого нашли героин на 20 млн рублей.

По данным сотрудников УФСБ мужчина проживал в городе по трудовому патенту и в сентябре этого года собирался сбыть крупную партию наркотиков. Чтобы узнать правдива ли информация был проведен эксперимент, в ходе которого задержанный сначала продал пробную партию запрещенных веществ, а затем 976 граммов. После продажи злоумышленника задержали.

Поле задержания полицейские обыскали место жительства мужчины и изъяли наркотические вещества общей массой 4 килограмма.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере".

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости