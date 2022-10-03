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Новосибирцы создали нарколабораторию в тайной комнате на даче

Главная В России
Красноярск
14:33 3 Октября 2022
общество, наркотики, полиция
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В Новосибирске сотрудники полиции возбудили уголовные дела в отношении двоих мужчин, которые оборудовали нарколабораторию в тайной комнате на даче.

По данным сотрудников МВД полицейские обыскали дом и изъяли более 430 гр мефедрона, 28 литровых канистр, шесть ящиков с реактивами и свёртки с коноплей. Также правоохранители нашли тайную комнату, которая была оборудована под нарколабораторию. Там стояло более 50 единиц специального оборудования.

На месте также работали кинологи вместе с собаками, которые нашли наркотики общей массой 48 гр.

На данный момент задержанных поместил в СИЗО.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

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