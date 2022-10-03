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Житель Бурятии обокрал дом своей бывшей возлюбленной

Главная В России
Красноярск
14:06 3 Октября 2022
общество, кража, полиция
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В Бурятии задержали мужчину, который пробрался в квартиру к своей бывшей девушке и украл у нее деньги и зарядное устройство.

Сотрудники полиции рассказали, что о краже сообщила девушка, которая ночью не заметила нарушителя, так как спала. Однако полицейским удалось задержать подозреваемого, которым оказался бывший парень потерпевшей. 

Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище».

Однако не смотря на возбуждение дела, молодой человек решил еще раз пробраться в квартиру ночью и украсть телефон, однако его заметила девушка.

​Полицейские вновь задержали злоумышленника, но на этот раз заключили его под стражу. 

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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