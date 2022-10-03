В Томске мужчина обокрал квартиру и оставил там рюкзак с наркотиками

В Томске перед судом предстал житель другой страны, который украл приставку из квартиры своего приятеля и оставил там наркотики.

По данным сотрудников полиции в январе этого года мужчина, проживающий в другой стране, приехал в Томск и остановился у своего приятеля. Позже он забрал из квартиры игровую приставку и телефон, а вместо них оставил рюкзак с наркотиками.

В полицию обратился владелец квартиры, который не обнаружил своих вещей, когда вернулся домой.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что в рюкзаке находится более 170 граммов запрещенных веществ, также они установили, что стоимость украденных вещей составила 93 тысячи рублей.

В суде мужчине назначили семь лет и семь месяцев тюрьмы.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид