В Новосибирской области подошел к концу первый этап частичной мобилизации

В Новосибирской области завершился первый этап частичной мобилизации. Об этом рассказали в telegram-канале правительства Новосибирской области.

Губернатор области Андрей Травников выступил на оперативном совещании правительства и рассказал, что первый этап частичной мобилизации завершен, однако сейчас все еще продолжают пополнять некоторые подразделения и подбирать недостающие военные специальности.

Андрей Травников также обратился к главам районов и городских округов и попросил их сопровождать оставшуюся работу.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив