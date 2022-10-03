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В Новосибирской области подошел к концу первый этап частичной мобилизации

Главная В России
Красноярск
12:31 3 Октября 2022
общество, мобилизация, военнослужащий, новосибирск
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В Новосибирской области завершился первый этап частичной мобилизации. Об этом рассказали в telegram-канале правительства Новосибирской области.

Губернатор области Андрей Травников выступил на оперативном совещании правительства и рассказал, что первый этап частичной мобилизации завершен, однако сейчас все еще продолжают пополнять некоторые подразделения и подбирать недостающие военные специальности. 

Андрей Травников также обратился к главам районов и городских округов и попросил их сопровождать оставшуюся работу. 

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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