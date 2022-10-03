Житель Кемеровской области пытался сбыть 4,5 кг наркотиков

Сотрудники полиции Кемеровской области смогли пресечь незаконную продажу крупной партии наркотиков.

По данным правоохранителей местный житель работал в интернет-магазине. Он раскладывал запрещенные вещества по тайникам в городе. Однажды мужчина получил задание, в котором говорилось, что партия наркотиков находится в Новосибирске. Задержанный отправился туда на своем личном автомобиле. После того, как он забрал запрещенный товар, он должен был продать их в двух городах Кемеровской области. Однако ему это не удалось сделать, так как его задержали сотрудники полиции.

У злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли 4,5 кг наркотиков и психотропные вещества.

Задержанный полностью признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело по нескольким статьям.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко