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В Иркутской области злоумышленники незаконно вырубили деревья на 4 млн рублей

Главная В России
Красноярск
11:53 3 Октября 2022
общество, вырубка, полиция
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В Иркутской области сотрудники полиции задержали злоумышленников, которые незаконно вырубили деревья на 4 миллиона рублей. 

По данным сотрудников МВД по Иркутской области банда черных лесорубов решили осуществлять свою преступную деятельность под видом законного бизнеса. Злоумышленники официально арендовали базу, которая принадлежит лесничеству. Однако лес они рубили вне этой территории.

Во время обыска полицейские нашли и изъяли бензопилы, четыре трактора и два автомобиля «Камаз». Также сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчины заготовили древесину общим объемом больше 500 кубических метров

На данный момент возбуждено три уголовных дела по статье "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере".

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

 

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