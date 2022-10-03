Все школы Якутска оборудуют контрольно-пропускными пунктами. На данный момент столичное Управление образования вместе с сотрудниками школ начали формировать техническое здание по установке КПП.

Мария Петрова, которая является руководителем Управления образования, рассказала, что также поднят вопрос об установке камер видеонаблюдения, тревожных кнопок в детсадах.

Отметим, что сейчас во многих регионах принимаются меры по безопасности школ и детских садов, после того как в школе Ижевска произошла трагедия, унесшая жизни 17 человек.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын