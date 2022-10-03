В Томске мужчина перевел мошенникам 1,4 миллиона рублей

В Томске местный житель стал жертвой мошенников и перевел на их счет 1,4 млн рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что потерпевшему позвонил неизвестный, который представился работником банка. Лжесотрудник рассказал мужчине, что его личный кабинет взломали аферисты и оформили от его имени заявку на кредит.

Звонившие мошенники предложили аннулировать кредит. Доверчивый томич поверил сказанным словам и начал действовать, как ему и посоветовали.

В итоге потерпевший перевел на счет аферистов 1,4 миллиона рублей. После перевода мужчина решил обратиться в банка, там настоящие работники сообщили ему, что он стал жертвой мошенников.

На данный момент полицейские возбудили уголовное дело.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко