В Кемерово водитель автобуса отказался ехать до конечной остановки из-за плохой дороги

В Кемерово горожан возмутило поведение водителя автобуса, который отказался довозить пассажиров, сославшись на плохую дорогую. В итоге людям пришлось идти по холоду около километра.

Один из пассажиров рассказал о ситуации в социальных сетях. По его словам он после этого инцидента обратился в диспетчерскую, там ему объяснили, что общественный транспорт не мог проехать из-за разрытой дороги. Однако автор поста упомянул, что днем несколько автобусов ездило по этой дороге.

В комментариях жители города также рассказали, что из-за ремонтных работ один из автобусов застрял в грязи.

В итоге, чтобы ситуация разрешилась кемеровчанин решил обратиться к властям.

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев