В Бурятии в тюрьму пытались подбросить телефоны и смарт-часы

В Бурятии работник тюрьмы смог пресечь незаконную передачу телефонов и смарт-часов одному из осужденных.

По данным сотрудников УФСИН по Бурятии один из работников задержал 30-летнего мужчину, который собирался через ограждение перебросить запрещенную в тюрьме технику. Нарушителя задержали и при обыске обнаружили у него 13 сотовых телефонов, часы и зарядные устройства.

Задержанный мужчину пояснил, что посылка предназначается для одного из осужденных.

В отношении нарушителя составили административный протокол по статье «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы».

Фото: © УФСИН по Бурятии