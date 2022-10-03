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В Бурятии в тюрьму пытались подбросить телефоны и смарт-часы

Главная В России
Красноярск
09:48 3 Октября 2022
передача, тюрьма, общество, бурятия
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В Бурятии работник тюрьмы смог пресечь незаконную передачу телефонов и смарт-часов одному из осужденных. 

По данным сотрудников УФСИН по Бурятии один из работников задержал 30-летнего мужчину, который собирался через ограждение перебросить запрещенную в тюрьме технику. Нарушителя задержали и при обыске обнаружили у него 13 сотовых телефонов, часы и зарядные устройства.

Задержанный мужчину пояснил, что посылка предназначается для одного из осужденных.

В отношении нарушителя составили административный протокол по статье «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы».

Фото: © УФСИН по Бурятии

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