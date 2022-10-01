Регбисты «Енисея-СТМ» одержали уверенную победу над новокузнецким «Металлургом»

Регбисты «Енисея-СТМ» одержали уверенную победу в Новокузнецке над местным «Металлургом». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства спорта Красноярского края.

"Подопечные Александра Первухина обыграли хозяев поля со счётом 53:15, - рассказал главный тренер РК «Енисей-СТМ» Александр Первухин. - У нас до конца первой части сезона оставалось четыре матча. Этот был совсем не проходной, задачи на него были максимальные. Мы отнеслись серьезно к «Металлургу», я так и настраивал свою команду. И счет, и игра меня устроили.

Следующий матч красноярские регбисты проведут дома. Уже 8 октября на стадионе «Авангард» они примут одного из лидеров чемпионата России - пензенский «Локомотив».

Фото:©Telegram-канал Министерства спорта Красноярского края