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В Новосибирске две учительницы подрались в школе на глазах у детей

Главная В России
Красноярск
13:36 1 Октября 2022
общество, происшествия, школа, драка, учитель, новосибирск
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В школе Новосибирска подрались две учительницы, которые привели детей на занятия и не поделили актовый зал. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Обе женщины работают педагогами дополнительного образования в местном Доме творчества: одна преподает пение, вторая учит детей народным промыслам  и традициям русской культуры. В школу они привели детей для занятий, но не поделили актовый зал. Сначала учительницы словесную перепалку, которая вскоре переросла в драку, свидетелями которой оказались и дети. 

Комментировать произошедшее женщины отказались, а Минобразования признаются, что такого происшествия в школах Новосибирска они не припомнят. Разбираться в ситуации будут 3 октября в минобре, куда воинственных педагогов вызвали на беседу. Но ограничиться только разговорами не удастся, одна из учительниц написала заявление в полицию на свою обидчицу.

Фото:©РИА Новости/

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