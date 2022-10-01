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Новым прокурором Новосибирска может стать Александр Бучман

Главная В России
Красноярск
10:31 1 Октября 2022
общество, прокуратура, новосибирск, назначение
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Новым прокурором Новосибирской области может стать Александр Бучман. Его кандидатуру представил президент России Владимир Путин. Об этом в своем Telegram-канале сообщает член Совета Федерации РФ от Красноярского края Андрей Клишас. Кроме Бучмана, Владимир Путин предложил кандидатуры на должности прокуроров еще нескольких субъектов РФ, в том числе прокурора Чукотского автономного округа, военного прокурора Западного военного округа, а также Республики Мордовия и Ставропольского края.

Все кандидатуры будут рассмотрены на совместном заседании комитетов СФ, которое пройдет 3 октября. Результаты огласят уже на следующий день, 4 октября.  — указано в сообщении.

Отметим, что кандидат на пост новосибирского ведомства  Александр Бучман сейчас занимает пост прокурора Амурской области. В органах прокуратуры - с 2005 года. Ранее служил на разных должностях  в Оренбурге, Калининградской области, Краснодарском крае. Прокуратуру Амурской области возглавил в 2020 году.

Фото:сайт прокуратуры Амурской области

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