Новым прокурором Новосибирска может стать Александр Бучман

Новым прокурором Новосибирской области может стать Александр Бучман. Его кандидатуру представил президент России Владимир Путин. Об этом в своем Telegram-канале сообщает член Совета Федерации РФ от Красноярского края Андрей Клишас. Кроме Бучмана, Владимир Путин предложил кандидатуры на должности прокуроров еще нескольких субъектов РФ, в том числе прокурора Чукотского автономного округа, военного прокурора Западного военного округа, а также Республики Мордовия и Ставропольского края.

Все кандидатуры будут рассмотрены на совместном заседании комитетов СФ, которое пройдет 3 октября. Результаты огласят уже на следующий день, 4 октября. — указано в сообщении.

Отметим, что кандидат на пост новосибирского ведомства Александр Бучман сейчас занимает пост прокурора Амурской области. В органах прокуратуры - с 2005 года. Ранее служил на разных должностях в Оренбурге, Калининградской области, Краснодарском крае. Прокуратуру Амурской области возглавил в 2020 году.

Фото:сайт прокуратуры Амурской области