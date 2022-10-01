Осенний призыв на военную службу в этом году начнется на месяц позже

Накануне, 30 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу. Документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Призвать планируется 120 тысяч человек.

В этом году призыв начнется на месяц позже и пройдет в период с 1 ноября по 31 декабря 2022 года. Кроме этого, в документе уточняется, что начиная с 1 октября пройдет увольнение сержантов и старшин, а также солдат, матросов, у кого истек срок службы.

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский разъяснил журналистам, что все призванные в рамках призыва солдаты-срочники осеннего призыва будут проходить военную службу только на территории Российской Федерации.

- Предстоящие мероприятия никак не связаны с проведением СВО на Украине. Мобилизации или призывов студентов, которые проходят обучение в вузах, не будет, - сказа Цимлянский.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив