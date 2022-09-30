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В Кремле начинается церемония подписания о принятии новых субъектов в состав России

Главная В России
Красноярск
18:58 30 Сентября 2022
референдум, донбасс, страна, общество
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Четыре договора о принятии новых субъектов состоится сегодня, 30 сентября, в Кремле. Это означает, что уже через несколько минут в состав России войдут ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. 

Главы этих регионов обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о присоединении к РФ.

Мероприятие пройдет в Большом Кремлевском дворце в Георгиевском зале.

Ранее Sibnovosti.ri сообщали, что президент РФ признал Херсонскую и Запорожскую области независимыми территориями

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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