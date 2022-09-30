30 сентября
Новости России
погода +4 °C
57.41
 
€ 55.41
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Бурятии получивший удар током ребенок получил более миллиона рублей

Главная В России
Красноярск
16:44 30 Сентября 2022
суд, компенсация, общество, дети
версия для печати Ico_print

В Бурятии семье, в которой ребенок получил удар током, выплатили компенсацию в размере 1,2 млн рублей.

По данным сотрудников УФССП по Бурятии высоковольтные провода, которая принадлежат компании "Россети Сибирь", провисали и находились всего в 1,8 метрах от земли.

В итоге 10-летний мальчик получил сильный удар током. В больнице у него диагностировали электротравму и термические ожоги по телу. На данный момент ребенок продолжает свое длительное лечение.

В суде удовлетворили требования искового заявления о компенсации морального вреда и обязали компанию "Россети Сибирь" выплатить 1,2 млн рублей семье пострадавшего ребенка. 

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жителя Омска осудили за публичное унижение женщин

Жителя Омска осудили за публичное унижение женщин

30 Сентября 2022 г.
Сообщение с унижающими фразами он опубликовал в соцсетях
Новости Красноярска: Житель Бурятии чуть не сжег свой балкон во время курения

Житель Бурятии чуть не сжег свой балкон во время курения

30 Сентября 2022 г.
Возгорание ликвидировали до приезда пожарных
Новости Красноярска: Осужденный из Омска предложил взятку сотруднику УФСИН и увеличил себе срок

Осужденный из Омска предложил взятку сотруднику УФСИН и увеличил себе срок

30 Сентября 2022 г.
Уголовное дело возбуждено на осужденного и его родственницу
Новости Красноярска: Организатора поджогов военкоматов в Новосибирске задержала ФСБ

Организатора поджогов военкоматов в Новосибирске задержала ФСБ

30 Сентября 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: Президент РФ признал Херсонскую и Запорожскую области независимыми территориями

Президент РФ признал Херсонскую и Запорожскую области независимыми территориями

30 Сентября 2022 г.
Подписанные указы появились на портале правовой информации
Новости Красноярска: В Иркутской области 17 населенных пунктов остались без света из-за снегопада

В Иркутской области 17 населенных пунктов остались без света из-за снегопада

30 Сентября 2022 г.
Электроэнергию восстановят после окончания опасные метеоявления
Новости компаний
29/09
ПСБ содействует притоку крупных компаний в ДНР, ЛНР, Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области и на полуостров Крым
28/09
ПСБ начал выдачу дальневосточной ипотеки учителям и медикам ДФО под 1,5%
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Председатель Госдумы Володин предложил отдать брошенные у границы машины семьям мобилизованных

Председатель Госдумы Володин предложил отдать брошенные у границы машины семьям мобилизованных

28 Сентября 2022 г.
Автотранспорт на границе оставляют уклонисты
Новости Красноярска: Первых уклонистов от мобилизации объявили в розыск в Новосибирской области

Первых уклонистов от мобилизации объявили в розыск в Новосибирской области

28 Сентября 2022 г.
Военный комиссар Евгений Кудрявцев рассказал о процедуре вручения повесток
Новости Красноярска: В ижевской школе количество погибших возросло до 13 человек

В ижевской школе количество погибших возросло до 13 человек

26 Сентября 2022 г.
По данным службы "112"
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru