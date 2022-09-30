В Бурятии получивший удар током ребенок получил более миллиона рублей

В Бурятии семье, в которой ребенок получил удар током, выплатили компенсацию в размере 1,2 млн рублей.

По данным сотрудников УФССП по Бурятии высоковольтные провода, которая принадлежат компании "Россети Сибирь", провисали и находились всего в 1,8 метрах от земли.

В итоге 10-летний мальчик получил сильный удар током. В больнице у него диагностировали электротравму и термические ожоги по телу. На данный момент ребенок продолжает свое длительное лечение.

В суде удовлетворили требования искового заявления о компенсации морального вреда и обязали компанию "Россети Сибирь" выплатить 1,2 млн рублей семье пострадавшего ребенка.

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев