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Осужденный из Омска предложил взятку сотруднику УФСИН и увеличил себе срок

Главная В России
Красноярск
14:44 30 Сентября 2022
общество, взятка, тюрьма, суд
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В Омске возбудили уголовное дело на осужденного, который предложил взятку сотрудники УФСИН, и его родственницу. 

По предварительным данным сотрудников полиции мужчина предложил деньги работнику исправительного учреждения, для того чтобы улучшить условия своего пребывания в тюрьме. Ему также в этом помогала его родственница.

После того как сотрудник УФСН получил предложение со взяткой, он отказался и доложил об этом в отдел собственной безопасности управления.

На этом заключенный не остановился и попытался снова предложить взятку в размере 50 000 рублей. Деньга он передал родственнице, которая и должна была передать деньги. Однако она передала деньги сотруднику, который работал в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

На данный момент материалы уголовного дела переданы в суд.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

 

 

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