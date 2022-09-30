Осужденный из Омска предложил взятку сотруднику УФСИН и увеличил себе срок

В Омске возбудили уголовное дело на осужденного, который предложил взятку сотрудники УФСИН, и его родственницу.

По предварительным данным сотрудников полиции мужчина предложил деньги работнику исправительного учреждения, для того чтобы улучшить условия своего пребывания в тюрьме. Ему также в этом помогала его родственница.

После того как сотрудник УФСН получил предложение со взяткой, он отказался и доложил об этом в отдел собственной безопасности управления.

На этом заключенный не остановился и попытался снова предложить взятку в размере 50 000 рублей. Деньга он передал родственнице, которая и должна была передать деньги. Однако она передала деньги сотруднику, который работал в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

На данный момент материалы уголовного дела переданы в суд.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок