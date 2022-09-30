Организатора поджогов военкоматов в Новосибирске задержала ФСБ

В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали организатора поджогов зданий военкоматов.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что злоумышленник выполнял задание, которое поручили ему иностранные заказчики. Молодому человек надо было искать исполнителей для совершения поджогов здания военкоматов Новосибирской области. Преступления должны были совершаться для того, чтобы запугать жителей региона, склонить их к отказу от участия и поддержки СВО по демилитаризации и денацификации Украины.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "покушение на организацию совершения террористического акта".

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости