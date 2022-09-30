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В Иркутской области 17 населенных пунктов остались без света из-за снегопада

Главная В России
Красноярск
12:15 30 Сентября 2022
общество, снег, электроэнергия
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В Иркутской области снегопад стал виновником отключения электроэнергии в 17 населенных пунктах. 

По словам сотрудников ГУ МЧС России по Иркутской области сработала автоматическая защита высоковольтных линий из-за ветра и мокрого снега. 

Представители ведомства также сообщили, что в этих районах уже действует оперативный штаб, сотрудники которого координируют привлечение сил и средств.  

Работники регионального МЧС также отметили, что электроэнергию можно будет восстановить только после окончания опасных метеоявлений. 

Фото: © ГУ МЧС по Иркутской области

 

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