В Иркутской области 17 населенных пунктов остались без света из-за снегопада

В Иркутской области снегопад стал виновником отключения электроэнергии в 17 населенных пунктах.

По словам сотрудников ГУ МЧС России по Иркутской области сработала автоматическая защита высоковольтных линий из-за ветра и мокрого снега.

Представители ведомства также сообщили, что в этих районах уже действует оперативный штаб, сотрудники которого координируют привлечение сил и средств.

Работники регионального МЧС также отметили, что электроэнергию можно будет восстановить только после окончания опасных метеоявлений.

Фото: © ГУ МЧС по Иркутской области