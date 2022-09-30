В Томской области продолжают принимать меры поддержки для семей мобилизованных

Губернатор Томской области Владимир Мазур в своем telegram-канале рассказал о новых мерах, принятых для поддержки семей мобилизованных граждан.

Нововведения основываются на запросах в "горячую линию" и сообщениях в социальных сетях.

Принятые меры в основном касаются детей и материального положения:

детей мобилизованных освободят от оплаты детских садов;

школьные обеды для детей призванных станут бесплатными;

обучение учащихся, чьих родителей мобилизовали, будет оплачиваться из бюджета;

семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получат единовременную выплату в размере 42 000 рублей;

жилищно-коммунальные услуги станут дешевле.

Владимир Мазур также отметил, что при необходимости будут приняты новые меры.

Фото: © Виталий Тимкив / РИА Новости