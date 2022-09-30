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В Томской области продолжают принимать меры поддержки для семей мобилизованных

Главная В России
Красноярск
10:52 30 Сентября 2022
общество, помощь, мобилизация, семьи
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Губернатор Томской области Владимир Мазур в своем telegram-канале рассказал о новых мерах, принятых для поддержки семей мобилизованных граждан.

Нововведения основываются на запросах в "горячую линию" и сообщениях в социальных сетях.

Принятые меры в основном касаются детей и материального положения: 

  • детей мобилизованных освободят от оплаты детских садов;
  • школьные обеды для детей призванных станут бесплатными;
  • обучение учащихся, чьих родителей мобилизовали, будет оплачиваться из бюджета;
  • семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получат единовременную выплату в размере 42 000 рублей;
  • жилищно-коммунальные услуги станут дешевле.

Владимир Мазур также отметил, что при необходимости будут приняты новые меры. 

Фото: © Виталий Тимкив / РИА Новости

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