Власти назвали предельный возраст призыва для врачей

В telegram-канале "объясняем.рф" дали разъяснение на тему предельного возраста врачей, попадающих под частичную мобилизацию.

В данном случае у каждого звания свой возрастной порог:

для рядового и сержантского состава — до 50 лет;

для младших офицеров — до 60 лет;

для старших офицеров — до 65 лет.

​Также власти отметили, что предельный возраст призыва женщин-медиков, имеющих офицерское звание, — до 50 лет, а остальных женщин-медиков — до 45 лет.

Напомним, что ранее власти назвали предельный возраст попадающих под частичную мобилизацию

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков