В Кемерово к концу года во всех автобусах установят камеры видеонаблюдения

В Кемерово все пассажирские автобусы будут оборудованы камерами видеонаблюдения уже к концу этого года. Об этом в своей telegram-канале сообщил и.о. главы города Дмитрий Анисимов.

Дмитрий Анисимов отметил, что в автобусном парке 257 машин, и каждая из них будет оснащена системой видеонаблюдения. По его словам самое главное это безопасность людей в салоне автобуса. Камера также будет следить за действиями водителей.

Все записи будут видны на мониторе в кабине водителя, который сможет контролировать оплату проезда, опаздывающих пассажиров, а также ситуацию на остановке.

Фото: © ​ Дмитрий Анисимов / telegram-канал