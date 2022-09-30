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В Кемерово к концу года во всех автобусах установят камеры видеонаблюдения

Главная В России
Красноярск
10:32 30 Сентября 2022
общество, транспорт, автобус, камеры
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В Кемерово все пассажирские автобусы будут оборудованы камерами видеонаблюдения уже к концу этого года. Об этом в своей telegram-канале сообщил и.о. главы города Дмитрий Анисимов.

Дмитрий Анисимов отметил, что в автобусном парке 257 машин, и каждая из них будет оснащена системой видеонаблюдения. По его словам самое главное это безопасность людей в салоне автобуса. Камера также будет следить за действиями водителей. 

Все записи будут видны на мониторе в кабине водителя, который сможет контролировать оплату проезда, опаздывающих пассажиров, а также ситуацию на остановке. 

Фото: © ​ Дмитрий Анисимов / telegram-канал

 

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