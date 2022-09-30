Житель Кемерово продал арендованное оборудование и попал под суд

Житель Кемерово предстал перед судом за продажу арендованного музыкального оборудования.

Как выяснили сотрудники полиции злоумышленник нашел объявление о предоставлении музыкальной техники в аренду. Мужчина заключил договор на один день и, после получения двух акустических колонок, двух стоек, провода и удлинителя, уехал в другой город. После этого он сдал все оборудование в комиссионный магазин.

В итоге нарушитель нанес материальный ущерб в размере 20 000 рублей.

В суде мужчину приговорили к 3 года и 9 месяцем тюрьмы.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид