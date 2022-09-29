Жителя Омска осудили за отправку военной техники в Казахстан

В Омске местный житель предстал перед судом за отправку военной техники в Казахстан.

Сотрудники УФСБ России по 33 ракетной армии выяснили, что омич выставил в интернете о продаже военного товара в апреле этого года. Его предложение заинтересовала жителя иностранного государства и сказал, что готов купить за 20 000 рублей.

Нарушитель знал, что продаваемый товар ограничен в обороте, и поэтому он решил воспользоваться услугами транспортной компании. Именно во время отправки мужчину и задержали.

Суд признал местного жителя виновным и приговорил его к трем годам условно, а также обязал его выплатить штраф в размере 20 000 рублей.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид