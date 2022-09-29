Бывшему руководителю ЛДПР в Алтайском крае вручили повестку

Бывшему главе ЛДПР в Алтайском крае и по совместительству нынешнему координатору регионального отделения ЛДПР в Коми Максиму Крайну вручили повестку.

Максим Крайн получил повестку в среду, 28 сентября, по предварительной информации 7 октября он отправится на СВО. По его словам он ждал, что его мобилизуют и морально был готов к этому.

Он является командиром стрелкового отделения, а в ноябре 2014 года отслужил в армии, где его наградили знаком отличия „Воин-спортсмен“ I степени и знаком за отличия в службе.

Фото: © Максим Крайн / ВКонтакте