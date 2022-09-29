Торговцев оружием задержали в Бурятии

В Бурятии сотрудники ФСБ задержали подпольных торговцев оружием.

По данным правоохранителей группа злоумышленников покупала охолощенное оружие, которое потом доводилось до боевого состояния.

В ходе обысков сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли три самодельных пистолета системы Макарова 9 мм, револьвер калибра 5.6 мм, винтовку калибра 5.6 мм, более 1,3 тысяч самодельно изготовленных боеприпасов к ним.

Также в ходе следствия было установлено, что одно из оружий было продано за 20 000 рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по двум статьям «Незаконные приобретение, сбыт, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия».

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости