Житель Томска угнал моторную лодку конкурента и сжег ее

В Томске перед судом предстанет местный бизнесмен, который крал лодку своего конкурента и сжег ее.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что свою месть злоумышленник осуществил в июне этого года. Из-за конфликта мужчина решила украсть моторную лодку, а позже уничтожить ее.

Злоумышленник пришел на пирс, где стояло судно, поломал крепление, а затем проломил ее ломом, чтобы лодка утонула. Однако она не шла на дно Тогда он облил ее топливом и поджег.

В итоге подсудимый нанес материальный ущерб в размере более 970 тысяч рублей.

В отношении мужчины были возбуждены два уголовных дела.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович