29 сентября
Новости России
погода +5 °C
58.45
 
€ 55.72
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Находящиеся в академическом отпуске студенты не подлежат мобилизации

Главная В России
Красноярск
12:10 29 Сентября 2022
общество, мобилизация, студенты
версия для печати Ico_print

На портале "объясняем.рф" и в их социальных сетях продолжает появляться новая информация, касающаяся вопросов призыва во время частичной мобилизации.

Ранее власти говорили о том, что студенты, которые учатся на очной и очно-заочной формах, не подлежат призыву. Однако многих волновал вопрос, что будет со студентами, которые взяли академический отпуск.

На это власти сказали, что у них также сохраняется отсрочка от призыва, так как обучающийся не отчисляется из вуза, и его учеба не прерывается. Также по информации с портала "объясняем.рф" количество академических отпусков также не имеет значения для отсрочки. 

Студенты, обучающиеся и закончившие военные кафедры в вузах, также не могут быть мобилизованы.  

Напомним, что ранее на портале "объясняем.рф" появилась информация о том, что артисты балета и фермеры могут быть мобилизованы для участия в СВО. 

Фото: © Виталий Тимкив / РИА Новости

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Торговцев оружием задержали в Бурятии

Торговцев оружием задержали в Бурятии

29 Сентября 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по двум статья
Новости Красноярска: Житель Томска угнал моторную лодку конкурента и сжег ее

Житель Томска угнал моторную лодку конкурента и сжег ее

29 Сентября 2022 г.
Изначально он хотел ее утопить
Новости Красноярска: Власти назвали предельный возраст попадающих под частичную мобилизацию

Власти назвали предельный возраст попадающих под частичную мобилизацию

29 Сентября 2022 г.
Информация появилась на портале "объясняем.рф"
Новости Красноярска: Раненого военного комиссара из Усть-Илимска вывели из медикаментозной комы

Раненого военного комиссара из Усть-Илимска вывели из медикаментозной комы

29 Сентября 2022 г.
Он находится в тяжёлом состоянии
Новости Красноярска: В Омской области непотушенная сигарета стала причиной лесного пожара

В Омской области непотушенная сигарета стала причиной лесного пожара

29 Сентября 2022 г.
Виновный предстал перед судом
Новости Красноярска: Жителя Якутии осудили за кражу 5 миллионов рублей из бюджета

Жителя Якутии осудили за кражу 5 миллионов рублей из бюджета

29 Сентября 2022 г.
Изначально на эти деньги планировалось строительство фермы
Новости компаний
28/09
ПСБ начал выдачу дальневосточной ипотеки учителям и медикам ДФО под 1,5%
21/09
ПСБ запустил услугу дистанционного получения кредитов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В ижевской школе количество погибших возросло до 13 человек

В ижевской школе количество погибших возросло до 13 человек

26 Сентября 2022 г.
По данным службы "112"
Новости Красноярска: Большая часть жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержали вхождение в Россию

Большая часть жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержали вхождение в Россию

28 Сентября 2022 г.
По подсчётам 100 % протоколов в ДНР одобрили вхождение в состав РФ 99,23 %
Новости Красноярска: В Туруханском районе мужчина зарезал знакомую после похорон жены

В Туруханском районе мужчина зарезал знакомую после похорон жены

26 Сентября 2022 г.
Ему назначено наказание — 8 лет тюрьмы в исправительной колонии строгого режима
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru