Находящиеся в академическом отпуске студенты не подлежат мобилизации

На портале "объясняем.рф" и в их социальных сетях продолжает появляться новая информация, касающаяся вопросов призыва во время частичной мобилизации.

Ранее власти говорили о том, что студенты, которые учатся на очной и очно-заочной формах, не подлежат призыву. Однако многих волновал вопрос, что будет со студентами, которые взяли академический отпуск.

На это власти сказали, что у них также сохраняется отсрочка от призыва, так как обучающийся не отчисляется из вуза, и его учеба не прерывается. Также по информации с портала "объясняем.рф" количество академических отпусков также не имеет значения для отсрочки.

Студенты, обучающиеся и закончившие военные кафедры в вузах, также не могут быть мобилизованы.

Напомним, что ранее на портале "объясняем.рф" появилась информация о том, что артисты балета и фермеры могут быть мобилизованы для участия в СВО.

Фото: © Виталий Тимкив / РИА Новости