Власти назвали предельный возраст попадающих под частичную мобилизацию

На портале "объясняем.рф" появилась в информация о предельном возрасте попадающих под частичную мобилизацию.
Российские власти сообщили, что у каждого звания разный предельный возраст:
- для рядового и сержантского состава — до 50 лет;
- младшие офицеры — до 60 лет;
- старшие офицеры — до 65 лет.
На портале также отметили, что у попадающих под призыв в приоритетном порядке возраст также зависит от звания:
- рядовые и сержанты — до 35 лет;
- младшие офицеры — до 50 лет;
- старшие офицеры — до 55 лет.
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский