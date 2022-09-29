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Власти назвали предельный возраст попадающих под частичную мобилизацию

Главная В России
Красноярск
12:51 29 Сентября 2022
общество, мобилизация, возраст
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На портале "объясняем.рф" появилась в информация о предельном возрасте попадающих под частичную мобилизацию. 

Российские власти сообщили, что у каждого звания разный предельный возраст:

  • для рядового и сержантского состава — до 50 лет;
  • младшие офицеры — до 60 лет;
  • старшие офицеры — до 65 лет.

На портале также отметили, что у попадающих под призыв в приоритетном порядке возраст также зависит от звания:

  • рядовые и сержанты — до 35 лет;
  •  младшие офицеры — до 50 лет;
  • старшие офицеры — до 55 лет.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский 

 
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