Власти назвали предельный возраст попадающих под частичную мобилизацию

На портале "объясняем.рф" появилась в информация о предельном возрасте попадающих под частичную мобилизацию.

Российские власти сообщили, что у каждого звания разный предельный возраст:

для рядового и сержантского состава — до 50 лет;

младшие офицеры — до 60 лет;

старшие офицеры — до 65 лет.

На портале также отметили, что у попадающих под призыв в приоритетном порядке возраст также зависит от звания:

рядовые и сержанты — до 35 лет;

младшие офицеры — до 50 лет;

старшие офицеры — до 55 лет.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский