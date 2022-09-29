29 сентября
Новости России
погода +5 °C
58.45
 
€ 55.72
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Омской области непотушенная сигарета стала причиной лесного пожара

Главная В России
Красноярск
12:38 29 Сентября 2022
общество, суд, лесные пожары
версия для печати Ico_print

В Омской области суд вынес приговор местному жителю, который устроил пожар в лесу. Причиной пожара стала его не затушенная сигарета.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что виновный в апреле этого года выбросил сигарету в сухую солому. Возгорание произошло на поле, а после огонь перекинулся и на лес.

В итоге было уничтожено 0,6 гектаров и нанесен материальный ущерб в размере 138 тысяч рублей.

Суд назначил нарушителю 4 месяца исправительных работ, также с виновного взыскали 90 000 рублей.

Фото:  © РИА Новости / Максим Богодвид

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Торговцев оружием задержали в Бурятии

Торговцев оружием задержали в Бурятии

29 Сентября 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по двум статья
Новости Красноярска: Житель Томска угнал моторную лодку конкурента и сжег ее

Житель Томска угнал моторную лодку конкурента и сжег ее

29 Сентября 2022 г.
Изначально он хотел ее утопить
Новости Красноярска: Власти назвали предельный возраст попадающих под частичную мобилизацию

Власти назвали предельный возраст попадающих под частичную мобилизацию

29 Сентября 2022 г.
Информация появилась на портале "объясняем.рф"
Новости Красноярска: Раненого военного комиссара из Усть-Илимска вывели из медикаментозной комы

Раненого военного комиссара из Усть-Илимска вывели из медикаментозной комы

29 Сентября 2022 г.
Он находится в тяжёлом состоянии
Новости Красноярска: Находящиеся в академическом отпуске студенты не подлежат мобилизации

Находящиеся в академическом отпуске студенты не подлежат мобилизации

29 Сентября 2022 г.
Об этом сообщили на портале "объясняем.рф"
Новости Красноярска: Жителя Якутии осудили за кражу 5 миллионов рублей из бюджета

Жителя Якутии осудили за кражу 5 миллионов рублей из бюджета

29 Сентября 2022 г.
Изначально на эти деньги планировалось строительство фермы
Новости компаний
28/09
ПСБ начал выдачу дальневосточной ипотеки учителям и медикам ДФО под 1,5%
21/09
ПСБ запустил услугу дистанционного получения кредитов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Губернатор Александр Усс предложил оказать помощь семьям мобилизованных

Губернатор Александр Усс предложил оказать помощь семьям мобилизованных

26 Сентября 2022 г.
И напомнил о неукоснительном соблюдении ограничений по призыву
Новости Красноярска: Председатель Госдумы Володин предложил отдать брошенные у границы машины семьям мобилизованных

Председатель Госдумы Володин предложил отдать брошенные у границы машины семьям мобилизованных

28 Сентября 2022 г.
Автотранспорт на границе оставляют уклонисты
Новости Красноярска: 26 сентября в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

26 сентября в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

26 Сентября 2022 г.
На юге Таймырского муниципального района будет дуть ветер до 17 м/с
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru