В Омской области непотушенная сигарета стала причиной лесного пожара

В Омской области суд вынес приговор местному жителю, который устроил пожар в лесу. Причиной пожара стала его не затушенная сигарета.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что виновный в апреле этого года выбросил сигарету в сухую солому. Возгорание произошло на поле, а после огонь перекинулся и на лес.

В итоге было уничтожено 0,6 гектаров и нанесен материальный ущерб в размере 138 тысяч рублей.

Суд назначил нарушителю 4 месяца исправительных работ, также с виновного взыскали 90 000 рублей.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид