Жителя Якутии осудили за кражу 5 миллионов рублей из бюджета

В Якутии суд вынес приговор местному жителю, который из бюджета похитил 5 миллионов рублей из бюджета.

По данным сотрудников правоохранительных органов виновный представил проект по созданию животноводческой фермы в региональный Минсельхоз. Он также попросил выдать ему грант в рамках программы "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2015 - 2017 годы".

Однако после получения денежных средств он не стал выполнять свои обязательства.

Мужчину обвинили в мошенничестве, а суд приговорил его к трем года условно, а также обязал взыскать с виновного 5 миллионов рублей.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок