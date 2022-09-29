Новосибирских мобилизованных должников больше не преследуют приставы

В Новосибирске мобилизованные должники больше не преследуются судебными приставами.

По словам главного судебного пристава региона Эдуарда Бабкова должник должен предоставить приставам пакет документов, в которых есть данные о том, что он на законном основании может больше не преследоваться. Это могут быть оригиналы документов, либо их нотариально заверенная копия.

Сотрудники УФССП также подчеркнули, что документы могут предоставить только представители сторон исполнительного производства.

Для того, чтобы узнать является ли гражданин должником, можно перейти на портал Госуслуг, либо на сайт ГУФССП России по региону.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов