Более 10 тысяч раз жители Бурятии позвонили на горячую линию "122"

В Бурятии с момента создания горячей линии "122" жители республики позвонили около 10 000 раз. Специалисты отмечают, что за сутки звонят около 1260 раз.

Представители правительства республики отметили, что было увеличено количество операторов до 19 человек, которые круглые сутки отвечают на вопросы, касающиеся частичной мобилизации.

На данный момент количество обращений в сутки снизилось, однако в первые дни было около 4600 звонков.

Отметим, что часто задаваемые вопросы касаются льгот, положенных мобилизованным и их семьям, брони, получения и не получения повесток, а также могут ли мобилизовать 45-летних граждан в звании рядовой.

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко