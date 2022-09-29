Бесплатную психологическую помощь в Томске могут получить мобилизованные и их семьи

В Томске открылся кабинет, в котором мобилизованные и их семьи могут получить бесплатную психологическую помощь.

Сотрудники администрации рассказали, что помощь могут оказать после решения работников горячей линии "122". Во время разговора сотрудники проводят небольшой опрос, состоящий из шести типовых вопросов.

По результатам опроса обратившихся могут направить к психотерапевту, психиатру, психологу или неврологу.

Отметим, что кабинет психологической помощи открылся на базе взрослого диспансерного отделения.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков