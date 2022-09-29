29 сентября
Новости России
погода +3 °C
58.45
 
€ 55.72
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Бесплатную психологическую помощь в Томске могут получить мобилизованные и их семьи

Главная В России
Красноярск
10:39 29 Сентября 2022
общество, помощь, мобилизация, психология
версия для печати Ico_print

В Томске открылся кабинет, в котором мобилизованные и их семьи могут получить бесплатную психологическую помощь.

Сотрудники администрации рассказали, что помощь могут оказать после решения работников горячей линии "122". Во время разговора сотрудники проводят небольшой опрос, состоящий из шести типовых вопросов.

По результатам опроса обратившихся могут направить к психотерапевту, психиатру, психологу или неврологу.

Отметим, что кабинет психологической помощи открылся на базе взрослого диспансерного отделения. 

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков 

 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Томске открыли пункты приема вещей для мобилизованных

В Томске открыли пункты приема вещей для мобилизованных

29 Сентября 2022 г.
В городе мэрия открыла уже пять точек
Новости Красноярска: Новосибирских мобилизованных должников больше не преследуют приставы

Новосибирских мобилизованных должников больше не преследуют приставы

29 Сентября 2022 г.
Об этом заявили сотрудники управления ФССП по региону
Новости Красноярска: Жительницу Кемеровской области осудят за организацию нелегального казино

Жительницу Кемеровской области осудят за организацию нелегального казино

29 Сентября 2022 г.
Девушка свою вину признает
Новости Красноярска: Более 10 тысяч раз жители Бурятии позвонили на горячую линию "122"

Более 10 тысяч раз жители Бурятии позвонили на горячую линию "122"

29 Сентября 2022 г.
В среднем за сутки звонят 1260 раз
Новости Красноярска: Депутат из Якутии получил повестку

Депутат из Якутии получил повестку

29 Сентября 2022 г.
Мичил Николаев является самым молодым депутатом Ил Тумэна
Новости Красноярска: В Кемеровской области полуголый мужчина утроил погром в магазине

В Кемеровской области полуголый мужчина утроил погром в магазине

29 Сентября 2022 г.
Фото и видео с нарушителем появились в соцсетях
Новости компаний
28/09
ПСБ начал выдачу дальневосточной ипотеки учителям и медикам ДФО под 1,5%
21/09
ПСБ запустил услугу дистанционного получения кредитов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Большая часть жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержали вхождение в Россию

Большая часть жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержали вхождение в Россию

28 Сентября 2022 г.
По подсчётам 100 % протоколов в ДНР одобрили вхождение в состав РФ 99,23 %
Новости Красноярска: Следком установил личность напавшего на школу ижевского стрелка

Следком установил личность напавшего на школу ижевского стрелка

26 Сентября 2022 г.
Им оказался бывший выпускник учебного заведения
Новости Красноярска: В Туруханском районе мужчина зарезал знакомую после похорон жены

В Туруханском районе мужчина зарезал знакомую после похорон жены

26 Сентября 2022 г.
Ему назначено наказание — 8 лет тюрьмы в исправительной колонии строгого режима
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru