Депутат из Якутии получил повестку

В Якутии депутат Ил Тумэна Мичил Николаев получил повестку в военкомат. Видео с подтверждением этой информации появилось в telegram-канале Sakhaday.

По словам Мичила Николаева он понимал, что происходит и ожидал повестку. Молодой человек изначально готовил себя к этому дню, и теперь он полностью вовлечен в вопрос частичной мобилизации.

По его словам на данный момент он абсолютно спокоен и сейчас уже готовится к сборам.

Отметим, что Мичил Николаев является самым молодым депутатом Ил Тумэна.

Фото: скриншот видео из telegram-канала Sakhaday