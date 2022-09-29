29 сентября
Новости России
погода +3 °C
58.45
 
€ 55.72
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Депутат из Якутии получил повестку

Главная В России
Красноярск
10:08 29 Сентября 2022
общество, мобилизация, депутаты
версия для печати Ico_print

В Якутии депутат Ил Тумэна Мичил Николаев получил повестку в военкомат. Видео с подтверждением этой информации появилось в telegram-канале Sakhaday.

По словам Мичила Николаева он понимал, что происходит и ожидал повестку. Молодой человек изначально готовил себя к этому дню, и теперь он полностью вовлечен в вопрос частичной мобилизации. 

По его словам на данный момент он абсолютно спокоен и сейчас уже готовится к сборам. 

Отметим, что Мичил Николаев является самым молодым депутатом Ил Тумэна. 

Фото: скриншот видео из telegram-канала Sakhaday

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Томске открыли пункты приема вещей для мобилизованных

В Томске открыли пункты приема вещей для мобилизованных

29 Сентября 2022 г.
В городе мэрия открыла уже пять точек
Новости Красноярска: Новосибирских мобилизованных должников больше не преследуют приставы

Новосибирских мобилизованных должников больше не преследуют приставы

29 Сентября 2022 г.
Об этом заявили сотрудники управления ФССП по региону
Новости Красноярска: Жительницу Кемеровской области осудят за организацию нелегального казино

Жительницу Кемеровской области осудят за организацию нелегального казино

29 Сентября 2022 г.
Девушка свою вину признает
Новости Красноярска: Более 10 тысяч раз жители Бурятии позвонили на горячую линию "122"

Более 10 тысяч раз жители Бурятии позвонили на горячую линию "122"

29 Сентября 2022 г.
В среднем за сутки звонят 1260 раз
Новости Красноярска: Бесплатную психологическую помощь в Томске могут получить мобилизованные и их семьи

Бесплатную психологическую помощь в Томске могут получить мобилизованные и их семьи

29 Сентября 2022 г.
Об этом сообщили сотрудники администрации
Новости Красноярска: В Кемеровской области полуголый мужчина утроил погром в магазине

В Кемеровской области полуголый мужчина утроил погром в магазине

29 Сентября 2022 г.
Фото и видео с нарушителем появились в соцсетях
Новости компаний
28/09
ПСБ начал выдачу дальневосточной ипотеки учителям и медикам ДФО под 1,5%
21/09
ПСБ запустил услугу дистанционного получения кредитов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Минцифры опубликовало специальности для отсрочки от мобилизации

Минцифры опубликовало специальности для отсрочки от мобилизации

27 Сентября 2022 г.
Сегодня открыли форму на «Госуслугах» по отсрочке от частичной мобилизации
Новости Красноярска: Большая часть жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержали вхождение в Россию

Большая часть жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержали вхождение в Россию

28 Сентября 2022 г.
По подсчётам 100 % протоколов в ДНР одобрили вхождение в состав РФ 99,23 %
Новости Красноярска: Губернатор Александр Усс предложил оказать помощь семьям мобилизованных

Губернатор Александр Усс предложил оказать помощь семьям мобилизованных

26 Сентября 2022 г.
И напомнил о неукоснительном соблюдении ограничений по призыву
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru