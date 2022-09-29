Депутат из Якутии получил повестку

В Якутии депутат Ил Тумэна Мичил Николаев получил повестку в военкомат. Видео с подтверждением этой информации появилось в telegram-канале Sakhaday.
По словам Мичила Николаева он понимал, что происходит и ожидал повестку. Молодой человек изначально готовил себя к этому дню, и теперь он полностью вовлечен в вопрос частичной мобилизации.
По его словам на данный момент он абсолютно спокоен и сейчас уже готовится к сборам.
Отметим, что Мичил Николаев является самым молодым депутатом Ил Тумэна.
Фото: скриншот видео из telegram-канала Sakhaday