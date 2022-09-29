Женщины из Иркутской области создали швейных цех в помощь мобилизованным гражданам

В Иркутской области в посёлке Усть-Ордынский местные жительницы решили открыть швейный цех в помощь мобилизованным.

В своем telegram-канале женщины написали, что не могут оставаться в стороне в данной ситуации. Своей цех они открыли в "Центр дополнительного образования детей". Там уже с 25 сентября они начали пошив дождевиков, носилок, балаклав, нательного белья.

Помимо этого в цеху был организован сбор средств и необходимых вещей. Женщины также призвали неравнодушных и тех, кто готов им помогать.

Швейное предприятие посетил и замгубернатора, по словам которого это самый крупный швейный цех в округе, открывшийся по инициативе жителей.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков