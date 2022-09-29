В Новосибирске пытались поджечь военкомат

В Новосибирске сегодня, 29 сентября, утром пытались поджечь военкомат по Кировскому и Ленинскому районам.

Военком Евгений Кудрявцев рассказал, что попытка поджога была в 6:25 29 сентября. По его словам в два окна здания были брошены бутылки с зажигательной смесью. В результате начался пожар на площади 0,5 кв.м с внешней стороны.

Благодаря оперативной работе возгорание быстро потушили. Во время начавшегося пожара имущество военкомата не пострадало.

По информации из telegram-канала правительства Новосибирской области злоумышленника задержали.

Фото: © РИА Новости / Макс Ветров