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Минпромторг выступил за введение масочного режима в магазинах Новосибирска

Главная В России
Красноярск
16:14 28 Сентября 2022
общество, защита, заболевание
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В Новосибирске министр Андрей Гончаров из Минпромторга выступил за возвращение масочного режима в магазинах. 

Сотрудники ведомства сообщили, что организациям, чьи сотрудники часто контактируют с людьми, рекомендуется ввести масочный режим, 

Предложение о возвращении индивидуальных средств защиты поддержала и главный эпидемиолог области Елена Пудова. Елена уточнила, что защита работает в том случае, когда при взаимодействии двух человек, они оба используют маски. 

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский 

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