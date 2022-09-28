Минпромторг выступил за введение масочного режима в магазинах Новосибирска

В Новосибирске министр Андрей Гончаров из Минпромторга выступил за возвращение масочного режима в магазинах.

Сотрудники ведомства сообщили, что организациям, чьи сотрудники часто контактируют с людьми, рекомендуется ввести масочный режим,

Предложение о возвращении индивидуальных средств защиты поддержала и главный эпидемиолог области Елена Пудова. Елена уточнила, что защита работает в том случае, когда при взаимодействии двух человек, они оба используют маски.

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