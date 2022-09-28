Житель Иркутска не нашел грибы и собрал марихуану

Сотрудники полиции задержали жителя Иркутска с пакетами марихуаны в автомобиле.

Изначально нарушителя остановили для проверки документов, однако сотрудники в какой-то момент уловили характерный запах растительных наркотиков. Чтобы узнать откуда запах, они попросили водителя открыть багажник. Там правоохранители обнаружили восемь пакетов.

Изначально мужчина пытался убедить полицейских, что везет комбикорм, однако когда осознала, что его раскрыли не стал врать.

Иркутянин пояснил, что изначально он поехал за грибами, однако когда он их не нашел, решил собрать запрещенный урожай.

Мужчину задержали.

Фото: © ГУ МВД России по Иркутской области