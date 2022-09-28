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В Бурятии поймали водителя с поддельными правами

Главная В России
Красноярск
15:24 28 Сентября 2022
общество, права, нарушения, полиция
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В Бурятии сотрудники ДПС задержали мужчину с фальшивыми водительскими правами.

Выяснить, что удостоверение поддельное удалось во время проверки документов. Как оказалось нарушитель ранее был лишен прав на 1,5 года за вождение в состоянии алкогольного опьянения. 

Мужчина рассказал, что удостоверение он заказал в мае этого года, спустя несколько дней он получил свой заказ в конверте. 

На нарушителя полицейским был составлен административный протокол. Также полицейские ищут того, кто изготовил права. 

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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