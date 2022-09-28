В Бурятии поймали водителя с поддельными правами

В Бурятии сотрудники ДПС задержали мужчину с фальшивыми водительскими правами.

Выяснить, что удостоверение поддельное удалось во время проверки документов. Как оказалось нарушитель ранее был лишен прав на 1,5 года за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина рассказал, что удостоверение он заказал в мае этого года, спустя несколько дней он получил свой заказ в конверте.

На нарушителя полицейским был составлен административный протокол. Также полицейские ищут того, кто изготовил права.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов