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На охрану школ в Иркутске в этом году выделили более 178 млн рублей

Главная В России
Красноярск
14:07 28 Сентября 2022
общество, школы, безопасность
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В этом году на охрану школ в Иркутске выделили более 178 миллионов рублей.  

Мэр города Руслан Болотов отметил, что необходимо на постоянной основные улучшать подготовки охранников, так как все социальные объект имеют физическую охрану. Помимо этого он подчеркнул, что надо заняться разработкой единого алгоритма действий в случае возникновения внештатных ситуаций или проникновения неизвестных людей на территории.

Помимо подготовки охранников на выделенные деньги обновят системы видеонаблюдения, тревожные кнопки, сигнализации, магнитные замки и ограждения.

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко 

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