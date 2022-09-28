Жителя Алтайского края обвиняют в причастности к незаконному вывозу древесины за границу

В Алтайском крае обвинили местного жителя в причастности к вывозу древесины за территорию РФ.

По данным сотрудников правоохранительных органов обвиняемый оформлял ложные документы, в которых указывал, что деревянные шпалы для железных дорог изготовлены в цехе его брата. Однако материалы были закуплены на сторонних предприятиях. Документы с фальшивыми данными предоставлялись сотрудникам таможни. Затем древесину перевозили за границу.

Злоумышленнику удалось вывезти на территорию другого государства около 2 тысяч кубометров древесины на сумму более 31 млн рублей. Свою преступную деятельность он осуществлял с января прошлого года по март этого.

На данный момент материалы дела переданы в суд.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев