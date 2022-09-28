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В Томске хранивший у себя наркотики мужчина избил полицейского

Главная В России
Красноярск
13:34 28 Сентября 2022
общество, наркотики, нападение, полиция
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В Томске суд вынес приговор местному жителю, в отношении которого было возбуждены уголовные дела за хранение наркотиков и нападение на полицейского. 

По данным сотрудников правоохранительных органов, в тот день полицейский ехал в автобусе, когда он услышал как один из сидящих мужчин говорит своему другу о том, что у него есть наркотики. Представитель власть встал, предъявил свое удостоверение и попросил молодых людей следовать за ним в отделение полиции. 

Нарушители не хотели, чтобы их задерживали, и один из них напал на полицейского и избил его. В итоге мужчин задержали.

Задержанных досмотрели и у одного из мужчин нашли наркотик весом 0,39 грамма.

На нападавшего завели два уголовных дела и осудили его на три года тюрьмы. 

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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