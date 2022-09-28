Жительницу Новосибирска допустили до полета на корабле Crew Dragon

Жительница Новосибирска Анна Кикина прошла проверку комиссии МКС и была допущена до полета на корабле Crew Dragon. В экипаж также вошли астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката.

Ранее корабль Crew Dragon планировали запустить из Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде не ранее 3 октября 2022 года в 19:46 по московскому времени. Однако из-за надвигающегося урагана Ян полет отложили.

Отметим, что летом этого года в рамках программы МКС Роскосмос и NASA было подписано соглашение, в котором говорилось о полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях «Союз МС» в 2022–2024 годах.

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