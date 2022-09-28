Жители Кемеровской области на следующей неделе услышат вой сирен

В Кемеровской области в начале октября могут включиться уличные сирены. Сотрудники Агентства по защите населения и территории области пояснили, что это сделано для технической проверки систем оповещения.

Представители агентства также сказали, что сирены включатся примерно 5 октября с 10:40 до 11:10 по местному времени.

После такого как сирены выключатся по телевидению, радио жителям региона объяснят как действовать при угрозе и возникновении ЧС.

Отметим, что такие проверки являются плановыми и ежегодно.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович