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Жители Кемеровской области на следующей неделе услышат вой сирен

Главная В России
Красноярск
13:02 28 Сентября 2022
общество, сирена, система, проверка
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В Кемеровской области в начале октября могут включиться уличные сирены. Сотрудники Агентства по защите населения и территории области пояснили, что это сделано для технической проверки систем оповещения. 

Представители агентства также сказали, что сирены включатся примерно 5 октября с 10:40 до 11:10 по местному времени. 

После такого как сирены выключатся по телевидению, радио жителям региона объяснят как действовать при угрозе и возникновении ЧС.

Отметим, что такие проверки являются плановыми и ежегодно. 

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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