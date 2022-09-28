Как будут удерживать алименты с мобилизованных россиян разъяснил военком Иркутской области

Заместитель военного комиссара Иркутской области Александр Лускань во вторник, 27 сентября, в прямом эфире рассказал как будут удерживать алименты с мобилизованных россиян.

По словам Александра Лускань отправленные на специальную военную операцию будут получать денежное жалование, часть которого будет взыматься на оплату алиментов.

В своей речи заместитель военного комиссара также отметил, что сотрудники Центробанка уже направили указ о предоставлении кредитных каникул мобилизованным.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости