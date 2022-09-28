В Барнауле из единственного планетария создали храм

В Барнауле из здания единственный планетарий сделали храм, в котором митрополит уже провел первую службу. Литургия прошла в честь праздника Воздвижения Креста Господня, ее провел митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Отметим, что ранее в здании храма был планетарий, который по закону № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» пришлось передать религиозным организациям.

Однако жители города все равно смогут посетить планетарий, так как он переехал в здание кинотеатра «Родина».

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

