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В Барнауле из единственного планетария создали храм

Главная В России
Красноярск
11:47 28 Сентября 2022
общество, храм, алтай
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В Барнауле из здания единственный планетарий сделали храм, в котором митрополит уже провел первую службу. Литургия прошла в честь праздника Воздвижения Креста Господня, ее провел митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Отметим, что ранее в здании храма был планетарий, который по закону № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» пришлось передать религиозным организациям. 

Однако жители города все равно смогут посетить планетарий, так как он переехал в здание кинотеатра «Родина».

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов 
 

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