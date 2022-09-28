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Мобилизованным россиянам могут предоставить кредитные каникулы и аннулировать ипотеку

Главная В России
Красноярск
11:11 28 Сентября 2022
россия, россияне, мобилизация, кредиты, выплаты
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Депутатами Госдумы РФ был принят в первом чтении проект закона, согласно которому мобилизованные граждане могут не платить кредиты в период несения службы.

Отметим, что кредитные каникулы будут предоставлены не только мобилизованным, но и находящимся у них на иждивении. Так, военнослужащим следует обратиться к кредитору о прекращении выполнения кредитных обязательств на время военной службы.

Сделать это следует не позднее 31 декабря следующего года и только в случае, если в прошлом по кредиту не была предоставлена отсрочка.  

Как удалось узнать корреспонденту издания Sibnovosti по телефону «горячей линии» 122, в случае гибели мобилизованного россиянина или получения последней стадии инвалидности, кредиты и ипотека могут быть аннулированы. Сейчас российские власти рассматривают внесение данной поправки в законопроект.  

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

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