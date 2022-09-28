Пенсионерка из Бурятии украла паспорт и оформила по нему кредит

В Бурятии к уголовной ответственности привлекут 72-летнюю женщину, которая украла паспорт и оформила по нему кредит.

По данным правоохранителей в октябре прошлого года пожилая женщина отдыхала на курорте, когда он уезжала, то выкрала паспорт другой женщины.

После того, как нарушительница вернулась домой, она направилась оформлять кредит на украденный паспорт. В банке ей поверили и выделили сумму около 76 000 рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования, теперь пенсионерка может попасть в тюрьму на четыре месяца.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев