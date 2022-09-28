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Пенсионерка из Бурятии украла паспорт и оформила по нему кредит

Главная В России
Красноярск
11:22 28 Сентября 2022
общество, кража, паспорт, мошенничество
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В Бурятии к уголовной ответственности привлекут 72-летнюю женщину, которая украла паспорт и оформила по нему кредит.

По данным правоохранителей в октябре прошлого года пожилая женщина отдыхала на курорте, когда он уезжала, то выкрала паспорт другой женщины. 

После того, как нарушительница вернулась домой, она направилась оформлять кредит на украденный паспорт. В банке ей поверили и выделили сумму около 76 000 рублей.  

На данный момент возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования, теперь пенсионерка может попасть в тюрьму на четыре месяца. 

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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